Business news: Stellantis firma accordo per materiali batterie con Kuniko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda mineraria australiana Kuniko ha annunciato di aver firmato un accordo di fornitura vincolante e investimento con il costruttore di automobili Stellantis, relativo ai progetti di Kuniko sui metalli per le batterie in Norvegia. Stellantis investirà 5 milioni di euro nella compagnia mineraria in cambio di una quota del 20 per cento. L'accordo, che Stellantis aveva già annunciato venerdì, prevede anche la fornitura in esclusiva al costruttore di auto del 35 per cento del solfato di cobalto e nichel proveniente dai progetti esplorativi di Kuniko in Norvegia. (Res)