Business news: governo francese chiede a Stellantis di rilocalizzare la produzione della Peugeot 208 elettrica

- Botta e riposta tra il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, e l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, che non vuole produrre in Francia la Peugeot 208 elettrica come richiesto dal governo di Parigi. In una intervista al quotidiano “Le Figaro”, Tavares ha affermato che “l'equazione economica legata alla rilocalizzazione forzata di questo progetto non sarebbe né nell'interesse dell'impresa, né in quello del Paese”. Ai microfoni dell’emittente “BfmTv”, Le Maire ha invece ricordato il “patriottismo economico” che devono dimostrare le imprese. Nel pomeriggio, Tavares è tornato sull'argomento spiegando che c'è stato un “dialogo” con l'esecutivo francese. “È un fatto che discutiamo continuamente con i nostri principali interlocutori, compresi i governi dei nostri Paesi d'origine che sono la Francia, l'Italia e gli Stati Uniti”, ha affermato Tavares. (Frp)