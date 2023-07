Business news: Spagna, Naturgy costruirà un impianto di biometano a Valencia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Naturgy costruirà, in collaborazione con Aema Servicios Energeticos, un nuovo impianto di biometano, situato nel comune valenciano di Utiel, con una capacità di produzione di 20 gigawattora (GWh) all'anno con un investimento di 2,7 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal sito specializzato "El Periodico de la Energia", la costruzione del progetto inizierà a breve e la data di avvio è prevista per l'inizio del 2025. L'impianto di Utiel utilizzerà rifiuti agroindustriali e avrà la capacità di fornire a più di 5.300 abitazioni un gas rinnovabile che potrà essere immesso nella rete di distribuzione, evitando l'emissione nell'atmosfera di oltre 4.300 tonnellate di CO2 all'anno. Si tratta del quinto impianto di biometano sviluppato e gestito da Naturgy, consolidando il gruppo come uno dei principali promotori del gas rinnovabile in Spagna, con oltre 60 progetti in varie fasi di sviluppo. (Spm)