Business news: Bmw, vendite aumentate dell'11,3 per cento nel secondo trimestre

- Il gruppo automobilistico tedesco Bmw ha registrato nel secondo trimestre del 2023 un aumento delle vendite dell'11,3 per cento su base annua, consegnando 626.726 veicoli. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, gli affari sono andati particolarmente bene in Cina, Stati Uniti e Germania. Tra aprile e giugno, le vendite di auto completamente elettriche sono più che raddoppiate a 88.289 di unità. Grazie a catene di approvvigionamento più stabili, Bmw è tornata a vendere di nuovo più auto, riducendo i tempi di consegna. Come obiettivo per il 2023, il gruppo si è dato un leggero incremento delle vendite, spinto da quelle delle auto elettriche e di lusso. Intanto, nel primo semestre, le consegne hanno sperimentato una crescita del 4,7 per cento a 1,215 milioni di veicoli. Tra aprile e giugno, in Cina, la domanda ha registrato una forte ripresa e le vendite sono aumentate del 16 per cento a circa 198 mila auto. Negli Usa, si registra un +14 per cento, con la consegna di 95 mila auto. In Europa, il dato è del +9 per cento con la vendita di 233 mila auto. Il motore della crescita è stata la Germania, con un +22,5 per cento pari a 77 mila vetture. (Geb)