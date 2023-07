Business news: ministero Finanze, ricavi petrolio e gas a -47 per cento nel primo semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi da petrolio e gas sono diminuiti del 47 per cento annuo in Russia nel primo semestre del 2023. Lo ha reso noto il ministero delle Finanze di Mosca. "I ricavi del petrolio e del gas ammontano a 3,382 miliardi di rubli (circa 33,6 miliardi di euro) e sono diminuiti del 47 per cento su base annua", ha riferito il ministero. Mosca precisa che il calo è dovuto a una diminuzione dei prezzi del petrolio Urals e a una diminuzione delle esportazioni di gas naturale. (Rum)