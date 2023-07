Sardegna: Fondo per la montagna, via agli incontri territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assessorato degli Enti locali incontra i territori montani per aiutarli a cogliere le opportunità legate all’Avviso appena pubblicato sul sito della Regione, entrando così nello specifico della misura che grazie alle risorse disponibili per l’annualità 2022 - oltre 11 milioni di euro - finanzierà gli interventi di salvaguardia della montagna. Nello specifico, la misura ha come finalità il sostegno a favore dei comuni totalmente e parzialmente montani, (risorse a valere sul Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane - FOSMIT). “La Regione va incontro ai territori – spiega l’Assessore degli Enti locali, Aldo Salaris – con tre differenti incontri, a Lodine e Cuglieri il 12 luglio e Berchidda il 17 luglio – Tendiamo la mano a territori che consideriamo strategici e che, grazie alle risorse messe a disposizione, hanno la possibilità di accrescere le proprie potenzialità e creare sviluppo e crescita per le Comunità. È motivo di grande soddisfazione – ha proseguito l’Assessore – essere riusciti a ottenere risorse che vanno a incrementare i programmi regionali di sviluppo economico, sociale, culturale delle aree montuose, in particolare di quelle più svantaggiate”. Con 11 milioni di euro per le zone montane la Sardegna è la regione d’Italia che ha avuto maggiori risorse come contributo al Fondo regionale per la montagna. (segue) (Rsc)