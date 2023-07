Francia: Tar vieta marcia per ragazzo ucciso durante un fermo nel 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tar di Cergy-Pontoise, comune fuori Parigi, ha vietato la marcia in ricordo di Adama Traoré, ragazzo morto nel 2016 durante un fermo in un comune a nord di Parigi. È quanto si legge in un comunicato, diffuso mentre in Francia cominciano a diminuire i disordini scoppiati dopo la morte di Nahel, 17enne che ha perso la vita durante un controllo stradale. "I giudici di riferimento hanno stimato che, sebbene le violenze siano diminuite in questi ultimi giorni, il loro carattere estremamente recente non permette di presumere che oggi qualsiasi rischio di disordine all'ordine pubblico sia scomparso", si legge in un comunicato diffuso dal Tar.(Frp)