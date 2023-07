Libia: governatore Banca centrale incontra incaricato d'affari Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca centrale della Libia, Al Siddiq al Kabeer, ha discusso con l'incaricato d'affari dell'ambasciata degli Stati Uniti in Libia, Leslie Ordman, del piano di divulgazione e trasparenza varato dall'istituto, delle dichiarazioni mensili in merito alle entrate e alle spese pubbliche, della commissione di controllo della spesa pubblica e dei piani per l'aumento della produzione petrolifera. Le parti hanno discusso della partnership con l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale a sostegno delle istituzioni libiche e del piano per fornire liquidità in contanti a tutte le regioni della Libia. (Lit)