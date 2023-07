Usa: Texas, arrestate due persone dopo la sparatoria di massa a Fort Worth

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Texas hanno arrestato due persone responsabili della sparatoria di massa avvenuta lunedì scorso a Fort Worth, a seguito della quale sono morte tre persone e altre otto sono rimaste ferite. Il capo della polizia locale, Neil Noakes, ha affermato in conferenza stampa che i sospettati sono il 20enne Christopher Redic Jr. e Brandon Williams, 19 anni. Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di omicidio. Lunedì scorso, gli agenti hanno trovato diverse persone con ferite di arma da fuoco all’interno di un parcheggio nel quartiere di Como, a Fort Worth. Dopo l’incidente e in base alle testimonianze raccolte, la polizia ha spiegato che “diversi uomini hanno iniziato a sparare indiscriminatamente contro la folla, per poi scappare”. (Was)