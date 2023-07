Business news: Spagna, Dufry pagherà 185 milioni per gestire duty free a Barcellona, Madrid, Tarragona e Girona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dufry pagherà 185 milioni di euro ad Aena per gestire i duty free negli aeroporti di Barajas, El Prat, Tarragona e Girona. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", il gruppo svizzero, che già deteneva questi lotti, è l'unica azienda ad aver presentato un'offerta nella nuova gara d'appalto. L'importo dell'offerta di Dufry corrisponde ai canoni minimi garantiti, in linea con quelli iniziali richiesti dal capitolato d'appalto. (Spm)