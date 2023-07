Business news: Spagna, Acs si aggiudica due contratti di pulizia ospedali in Andalusia per 75 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atende Servicios Integrados, azienda del gruppo spagnolo Acs, si è aggiudicata un contratto da 75 milioni di euro dal Servizio sanitario dell'Andalusia per la pulizia per due anni dei due ospedali universitari della città di Granada, il Virgen de las Nieves e la Clinica San Cecilio. Come riferisce il quotidiano "Ok Diario", alla gara concorrevano altri due grandi gruppi imprenditoriali, entrambi attraverso le rispettive divisioni di servizi: Ilunion Limpieza y Medio Ambiente S.A., appartenente alla rete di imprese del Gruppo Once Social, e Serveo Servicios Sau., che opera come divisione di servizi di Ferrovial. La procedura è stata eseguita con urgenza, in quanto i lavori di pulizia venivano svolti da tempo in base a un contratto prorogato, che era scaduto. (Spm)