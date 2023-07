Business news: Spagna, Broadcom costruirà fabbrica di microchip con un investimento di 920 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di microchip statunitense Broadcom aprirà una fabbrica in Spagna con un investimento previsto di circa 920 milioni di euro. Lo ha annunciato il presidente dell'azienda, Charlie Kawwas, sul suo account Twitter, ringraziando il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, per il suo "sostegno" e la sua "determinazione a costruire una catena del valore globale dei semiconduttori più resistente". L'investimento di Broadcom si concretizzerà nella costruzione di un impianto di substrati back-end su larga scala, che sarà l'unico in Europa, aumentando la penetrazione della società in questo mercato. Uno dei settori che richiedono questo tipo di semiconduttori è quello delle telecomunicazioni, che ha una forte presenza in Spagna, grazie alla forte diffusione della banda larga e della tecnologia. L'investimento sarà sostenuto dal programma Perte Chip, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che ha una dotazione complessiva di 12,5 miliardi di euro. Il programma mira a rafforzare le capacità e la produzione dell'industria microelettronica e dei semiconduttori in Spagna e che è in linea con la legge europea sui chip, che cerca di ottenere un'autonomia strategica dall'Ue. (Spm)