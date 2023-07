Business news: Nucera quotata alla Borsa di Francoforte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per l'idrogeno Nucera è da oggi quotata alla Borsa di Francoforte sul Meno. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ricordando che l'impresa è una joint venture dal valore 2,5 miliardi di euro tra il conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp e il gruppo De Nora. I proventi della quotazione di Nucera saranno utilizzati da Thyssenkrupp per espandere l'attività nell'elettrolisi dell'acqua alcalina, impiegata per la produzione di idrogeno in maniera neutrale per il clima. Nel primo semestre dell'esercizio 2022-2023, Nucera ha realizzato un fatturato di 306 milioni di euro, con un aumento di 130 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il risultato operativo (Ebit) è stato di 13,3 milioni di euro, in crescita dai 7,1 milioni di euro dell'esercizio 2021-2022. Finora, Thyssenkrupp e De Nora detenevano rispettivamente il 66 e il 34 per cento di Nucera. In futuro, il 24 cento del capitale potrebbe essere flottante, con Thyssenkrupp che intende mantenere una quota di maggioranza. (Geb)