Usa: Biden, completato lo smantellamento dell’arsenale di armi chimiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ha completato lo smantellamento dell’arsenale di armi chimiche, presso una struttura militare in Kentucky. Lo ha confermato in una nota il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Per più di 30 anni, il nostro Paese ha lavorato instancabilmente per smantellare l’arsenale di armi chimiche: si tratta di un passo avanti per liberare il mondo dagli orrori causati da questi strumenti”, ha detto. L’obiettivo è stato completato prima della scadenza fissata al 30 settembre del 2023, in base alla Convenzione internazionale sulle armi chimiche adottata dalle Nazioni Unite nel 1997. (Was)