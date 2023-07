Business news: Spagna, a giugno disoccupazione in calo dell'1,8 per cento su base mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno 2023 il numero di disoccupati in Spagna è diminuito di 50.268 unità rispetto al mese precedente (-1,8 per cento), trainato soprattutto dal settore dei servizi. È quanto emerge dai dati pubblicati oggi dal ministero del Lavoro. Il numero complessivo dei disoccupati scende così sotto 2,7 milioni per la prima volta in 15 anni. Nell'ultimo anno, la disoccupazione ha registrato un calo di 191.740 unità, pari al 6,6 per cento in meno. Il ministero del Lavoro ha evidenziato che, dal giugno 2020, più di un milione di persone sono uscite dalle liste di disoccupazione (-1.174.041), "malgrado l'incertezza economica generata dalla guerra sul suolo europeo". (Spm)