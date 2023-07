Business news: Spagna, governo investirà 105,4 milioni di euro per migliorare infrastrutture ferroviarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda urbana spagnolo appalterà tramite Adif contratti per un valore totale di 105,4 milioni di euro per ridurre il rumore e le vibrazioni sulle linee della rete convenzionale e rinnovare le infrastrutture di comunicazione nell'area centrale. Secondo quanto riferito in un comunicato, Adif investirà 65 milioni di euro per la profilatura e l'auscultazione delle rotaie sulle linee convenzionali e a scartamento metrico per un periodo di quattro anni. L'obiettivo è quello di migliorare comfort dei passeggeri e ridurre il rumore lungo le linee ferroviarie. Le risorse serviranno, inoltre, a prolungare la vita utile dell'infrastruttura (rotaie, traversine e massicciata) e a ottimizzare i costi di manutenzione dei binari e del materiale rotabile. (Spm)