Business news: Acs costruirà centro dati per la Previdenza sociale a Soria per 88 milioni di euro

- Cobra, azienda del gruppo Acs, e Itercon hanno vinto la gara d'appalto per l'assegnazione dei lavori di costruzione del centro dati che la Previdenza sociale spagnola intende realizzare a Soria, in Castiglia e Leon, per 88 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Mundo", Acs si è imposta su Ferrovial, un'altra della maggiori aziende di infrastrutture spagnole. La Sicurezza sociale stima che i lavori per il nuovo centro dati, su un terreno di 37 mila metri quadrati e alimentato interamente da energie rinnovabili, sia operativo nel 2026. Attualmente, la Previdenza sociale spagnola dispone di due centri dati nella regione di Madrid, uno principale a Orcasitas e uno di riserva a Torrejon de Ardoz. (Spm)