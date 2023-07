Business news: Francia, Sncf prevede l'installazione di mille ettari di pannelli fotovoltaici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sncf, azienda del trasporto pubblico ferroviario francese, prevede l'installazione di mille ettari di pannelli fotovoltaici entro il 2030 per coprire fino al 20 per cento del suo fabbisogno elettrico. Lo ha reso noto l'azienda, che è il primo consumatore di elettricità di Francia. I pannelli saranno installati soprattutto all'interno di parcheggi e su degli edifici. In questo modo la Sncf prevede di alimentare equipaggiamenti all'interno di stazioni e uffici, ma anche una parte dei suoi treni. "È il segnale di un cambiamento di paradigma", ha detto la ministra della Transizione energetica, Agnes Pannier-Runacher. (Frp)