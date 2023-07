Senato: Conte, da Fd’I e Lega scaricabarile su vitalizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aggiornamento sul vergognoso ripristino dei vitalizi in Senato. “Leggo che Fratelli d’Italia e Lega stanno inscenando il più classico degli scaricabarile per salvare la faccia, facendo trapelare attraverso gli organi di stampa il voto contrario espresso dai loro rappresentanti nel Consiglio di Garanzia del Senato”. Lo scrive sui social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Un organo, è bene ricordarlo, composto da quattro membri su cinque appartenenti a forze di centrodestra e senza nessun rappresentante 5 Stelle. Mettiamo fine a questi giochini di ruolo. Se le forze di centrodestra vogliono davvero rimediare a questa figuraccia, una soluzione c’è: si approvi un nuovo testo in Consiglio di Presidenza del Senato per bloccare definitivamente il ripristino di questi privilegi. E anche le altre forze di opposizione non si nascondano dietro una furba astensione. Ci auguriamo che questa volta la parola fine a questo scempio venga scritta senza nessuna esitazione", sottolinea Conte, che aggiunge: "Abbiamo un carovita insostenibile, l’inflazione è una tassa patrimoniale occulta che ha eroso circa 61 miliardi nei conti correnti degli italiani, famiglie e imprese con mutui e affitti alle stelle faticano ad arrivare a fine mese, mentre il governo Meloni non ha introdotto una sola vera misura per contrastare tutto questo. Anzi. Questo governo sta aggravando la situazione con il taglio del reddito di cittadinanza, con la precarizzazione sempre più spinta dei rapporti di lavoro, con la forte opposizione al salario minimo. È una vergogna! Se i responsabili delle nostre Istituzioni rimangono indifferenti alle difficoltà di imprese e cittadini, che almeno non si permettano di restaurare i vecchi privilegi per se stessi”. (Rin)