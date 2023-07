Roma: Piantedosi, prioritario garantire sicurezza e vivibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' prioritario garantire sicurezza e vivibilità. Lo dichiara il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, commentando l’operazione interforze condotta da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza in collaborazione con gli uffici capitolini e operatori di Ama ed Acea, nel quartiere San Basilio a Roma. "Tra i nostri obiettivi prioritari vi è quello di garantire sempre migliori condizioni di sicurezza e vivibilità nelle città, secondo un modello integrato che coniuga mirati controlli di polizia sul territorio - anche con operazioni straordinarie ad alto impatto per la prevenzione e il contrasto dei reati - ad azioni tese alla riqualificazione di spazi pubblici per rimuovere quelle situazioni di incuria e degrado urbano che alimentano fenomeni di criminalità - dichiara Piantedosi -. Per questo motivo riveste grande importanza l’intervento realizzato oggi a Roma, nel quartiere San Basilio, dalle Forze dell’ordine, insieme alla polizia locale e a personale di altri uffici del Comune”. (segue) (Com)