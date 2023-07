Paesi Bassi: premier Rutte annuncia le dimissioni del governo, elezioni a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier dei Paesi Bassi, Mark Rutte, ha annunciato le dimissioni dell'intero governo durante una conferenza stampa. Le dimissioni saranno consegnate al re in forma scritta domani e il governo proseguirà i lavori per il disbrigo degli affari correnti. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva "Nos", le elezioni sono previste per metà novembre. In precedenza, i partiti che compongono la maggioranza di governo nei Paesi Bassi non erano riusciti a raggiungere un accordo sulle misure per limitare l'afflusso di richiedenti asilo. Durante la conferenza stampa, Rutte ha definito la migrazione un grave problema sociale, sul quale non è stato possibile raggiungere un accordo. (Beb)