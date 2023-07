Business news: Croazia, da gennaio aumentati prezzi di alimentari, ristorazione, cultura e salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi sei mesi in Croazia gli aumenti dei prezzi hanno riguardato soprattutto i settori alimentare, ristorazione, cultura, nonché quello dei prodotti e servizi per la salute e l'igiene. Lo riporta l'Istituto di statistica del Paese, il quale ha pubblicato un grafico con l'elenco dei prodotti interessati dagli incrementi- Da novembre dello scorso anno a maggio 2023 nel Paese balcanico il prezzo del caffè è aumentato per esempio dell'8 per cento, il succo di frutta del 5 per cento, e mangiare una pizza costa il 7 per cento in più. È necessario poi stanziare più denaro per i biglietti del cinema e del teatro, che ora costano rispettivamente il 3 per cento e il 4 per cento in più. Sempre secondo la lista, andare dal parrucchiere per un uomo costa l'8 per cento e per una donna il 4 per cento in più mentre occorre accantonare anche il 6 per cento in più per la palestra. (Seb)