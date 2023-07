Business news: Spagna, Iberdrola collaborerà con Primafrio per promuovere decarbonizzazione nella logistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica Iberdrola e Primafrio, il principale operatore logistico internazionale spagnolo specializzato in servizi di trasporto di prodotti ortofrutticoli, hanno firmato un accordo di collaborazione per sviluppare progetti legati alla mobilità elettrica nel settore, nonché l'applicazione di diverse tecnologie presso le loro strutture per ridurre l'impronta di carbonio della loro attività. Secondo quanto riferito in un comunicato, la principale linea di lavoro sarà l'implementazione di un'infrastruttura di ricarica intelligente per il trasporto pesante presso le basi logistiche di Primafrio. A tal fine, la società energetica realizzerà uno studio di fattibilità per sviluppare questi progetti presso la sede centrale di Alhama di Murcia e nelle altre strutture dell'operatore logistico. Si sta progettando, inoltre, una stazione ad alta potenza per fornire servizi ai camion elettrici di nuova che consentirà di ricaricarli in meno di 45 minuti. L'accordo prevede anche la possibile costruzione di impianti di produzione di idrogeno verde presso le strutture di Primafrio in modo da poter offrire una varietà di energie senza emissioni nelle basi logistiche. (Spm)