Business news: Volkswagen intende investire un miliardo di euro in America meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen intende investire un miliardo di euro in America meridionale entro il 2026, nello sviluppo di motori a etanolo e di nuovi modelli di attività. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che nei prossimi due anni arriveranno sul mercato 15 nuovi modelli di Volkswagen, tra cui le auto elettriche ID.4 e ID.Buzz, disponibili in Brasile entro la fine del 2023. L'azienda vuole poi vendere auto con motori a combustione, che possono essere completamente alimentati con biocarburanti sostenibili. A tal fine, motori sviluppati in Europa vengono modificai nel centro di sviluppo di recente apertura di Volkswagen in Brasile. La ragione di ciò è il passaggio più lento alle auto elettriche nella regione. Per il Brasile, la quota di mercato dei veicoli alimentati esclusivamente a elettricità è stimata intorno al 4 per cento nel 2033, mentre nell'Ue tutte le nuove auto dovranno essere a zero emissioni di CO2 dal 2035. Come nota “Handelsblatt”, per Volkswagen, i dati di vendita in America meridionale sono “come un giro sulle montagne russe”. (Geb)