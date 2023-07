Business news: Spagna, Ubs commissiona vendita strada a pedaggio in Navarra per 400 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ubs Infrastructure Fund avrebbe incaricato Rubicon Infrastructure Advisors di guidare la vendita della sua partecipazione del 100 per cento nella concessionaria dell'Autovía del Camino, la strada a pedaggio che collega Pamplona e Logrono, rispettivamente in Navarra e nei Paesi Baschi. Lo riferiscono fonti del settore al quotidiano "El Economista". Ubs sta quindi cercando di dismettere questo asset sei anni dopo averlo acquisito. L'operazione ha un valore di mercato stimato di oltre 400 milioni di euro, compreso il debito. Il processo, che si trova in una fase iniziale, ha suscitato l'interesse di alcuni fondi come Bestinver e Abrdn e di operatori infrastrutturali come Roadis. L'Autovía del Camino-A-12, lunga 72 chilometri, copre 144 città tra Pamplona e Logrono, beneficia direttamente una popolazione totale di 480 mila abitanti. È una concessione del governo della Navarra secondo il modello del pedaggio ombra, il che significa che la società costruisce e finanzia la strada e l'amministrazione paga un canone annuale in base al traffico. (Spm)