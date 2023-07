Business news: Ericsson costruisce nuovo hub tecnologico a Tallinn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ericsson punta ad essere leader dell'innovazione in Europa costruendo un nuovo hub tecnologico e di smart manufacturing a Tallinn, in Estonia. Come riferisce un comunicato stampa, la nuova struttura, un investimento greenfield del valore di circa 155 milioni di euro, ha come priorità la sostenibilità e l'efficienza operativa. Il piano prevede di concentrare tutte le attività di Ericsson in Estonia in un unico polo tecnologico all’avanguardia di 50 mila metri quadrati, che comprende laboratori, magazzini, linee di produzione e uffici. Sarà utilizzato per il co-sviluppo di ecosistemi cellulari e tecniche di produzione principalmente con clienti e partner in Europa, ma con un impatto globale sul processo di industrializzazione per la produzione in serie. Con la creazione di questo hub europeo, Ericsson metterà in atto una relazione simbiotica tra la sua consolidata attività di R&S in Svezia e la produzione, dove l'innovazione dei prodotti si estende alla produzione e viceversa. (Com)