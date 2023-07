Nato: Casa Bianca, Usa favorevoli a partecipazione di Zelensky al summit di Vilnius

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e gli alleati della Nato sarebbero felici di accogliere il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al summit dei leader che si terrà la settimana prossima a Vilnius, in Lituania. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “La guerra in Ucraina sarà al centro delle discussioni, e il presidente Joe Biden sarebbe felice di avere un confronto con il suo omologo”, ha detto. (Was)