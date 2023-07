Usa: il deputato democratico Jamie Raskin smentisce una candidatura al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato democratico Jamie Raskin ha confermato di non essere interessato a candidarsi per il seggio del suo Stato, il Maryland, al Senato federale nel 2024, smentendo mesi di speculazione da parte degli organi di stampa. Raskin, capogruppo democratico alla commissione per il monitoraggio della Camera dei rappresentanti, ha spiegato in una lunga nota di voler “portare avanti gli interessi dei cittadini del Maryland, e al contempo lavorare per proteggere la democrazia nel nostro Paese: allo stato attuale, credo che il modo migliore per farlo sia candidarmi per la rielezione nell’ottavo distretto del nostro Stato”. La smentita di Raskin, che oltre ad essere stato componente della commissione d’inchiesta sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 ha anche guidato la seconda procedura di impeachment contro Donald Trump, va a ridimensionare la campagna elettorale per il seggio lasciato vacante al Senato da Ben Cardin, che il prossimo anno non si ricandiderà. Al momento, i candidati sono il deputato democratico David Trone; Angela Alsobrooks, direttrice della contea di Prince George, la seconda più popolosa dello Stato; e il consigliere comunale Will Jawando, della contea di Montgomery. (Was)