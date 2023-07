Agroalimentare: Frescobaldi Retail & Restaurant, puntare su valore del prodotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo una tradizione di 700 anni. “Vogliamo che i nostri vini riflettano il territorio puntando sul valore del prodotto”. Lo ha dichiarato Diana Frescobaldi, Ad Frescobaldi Retail & Restaurant, intervenuta al Teatro Petruzzelli di Bari in occasione della prima serata della quinta edizione de "La Ripartenza, liberi di pensare". L'evento è nato da un'idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it. “La cantina per noi è un luogo di lavoro, non deve essere solamente estetica, deve esserci soprattutto la sostanza. I tempi dell'agricoltura sono lenti per la borsa, che vuole risultati immediati, bisogna avere pazienza", ha aggiunto Frescobaldi. (Rin)