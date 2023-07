Nato: Casa Bianca, summit di Vilnius non si concluderà con adesione dell’Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non diventerà un membro della Nato al termine del summit dei leader che si terrà la prossima settimana a Vilnius, in Lituania. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Noi sosteniamo la politica delle porte aperte dell’alleanza, e il summit rappresenterà sicuramente un momento importante nel percorso di Kiev: questo perché la leadership ucraina avrà la possibilità di discutere con i Paesi della Nato in merito alle riforme da portare avanti per rispettare gli standard necessari per l’adesione”, ha spiegato, aggiungendo che allo stato attuale “ci sono ancora delle condizioni da rispettare”. (Was)