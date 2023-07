Turchia-Ucraina: Erdogan ha incontrato Zelensky a Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha incontrato l'omologo dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, a Istanbul. Lo riferisce la Direzione per la comunicazione della presidenza turca. Dopo i colloqui faccia a faccia, Erdogan e Zelensky terranno incontri con le rispettive delegazioni per discutere di relazioni bilaterali, questioni regionali e internazionali, compresi gli ultimi sviluppi della guerra Russia-Ucraina, dell'accordo sul grano attraverso il Mar Nero che scadrà il 17 luglio e di come garantire la pace e la stabilità nella regione del Mar Nero. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa turca "Anadolu", è prevista una conferenza stampa al termine dei colloqui fra le delegazioni. Da parte sua, Zelensky ha parlato di "trattative molto importanti" durante il colloquio con Erdogan. Su Twitter, ha fatto sapere di aver discusso con l'omologo di "sicurezza, sia nella nostra regione del Mar Nero che in Europa in generale". "Sono grato per il sostegno all'integrità territoriale e alla sovranità dell'Ucraina", ha aggiunto, indicando di aver affrontato anche il tema del prossimo vertice della Nato a Vilnius. "Discuteremo separatamente della protezione e dello sviluppo dell'iniziativa per i cereali del Mar Nero e di ulteriori sforzi per la sicurezza alimentare. Il mondo deve essere protetto da ogni tipo di terrore", ha concluso Zelesnky. (Tua)