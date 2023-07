Roma: Piantedosi, prioritario garantire sicurezza e vivibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 400 le persone identificate, 135 veicoli e 11 esercizi commerciali sottoposti a controllo, 20 stabili ispezionati con il supporto di cani antidroga. Un arresto per evasione e 4 denunciati per occupazione abusiva, 7 persone per le quali si sta verificando la regolarità della posizione sul territorio nazionale. "A questi risultati - continua il ministro - si aggiungono le attività di ripristino dell’illuminazione pubblica, e la pulizia di parchi e giardini realizzata anche grazie al contributo dei volontari delle associazioni di quartiere e delle associazioni antimafia. Un’azione corale di istituzioni e società civile, chiaro segnale dell’efficacia del ‘lavoro di squadra’ per affermare i valori della legalità e garantire migliori condizioni di vita ai nostri cittadini”, conclude il titolare del Viminale. (Com)