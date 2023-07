Usa: donazioni illegali alla campagna del sindaco di New York, incriminate sei persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei persone sono state incriminate e accusate di cospirazione a New York, per aver organizzato uno schema teso a veicolare donazioni illegali alla campagna elettorale del sindaco Eric Adams, nel 2021. Le accuse sono state avanzate nei confronti di quattro imprenditori edili, un ex ispettore di polizia e un contabile. Nei loro confronti sono stati emessi 27 capi d’accusa per aver nascosto l’origine di donazioni per migliaia di dollari alla campagna elettorale del sindaco, effettuate sotto falso nome. Le sei persone, inoltre, avrebbero sfruttato lo schema per ottenere “favori e contratti”. L’incriminazione non prevede accuse nei confronti di Adams o del suo staff. Il procuratore distrettuale Alvin Bragg ha affermato in una nota che gli imputati hanno “organizzato deliberatamente uno schema illegale per consolidare il proprio potere”. Stando agli atti giudiziari, le accuse sono state avanzate nei confronti dei fratelli Yahya e Shahid Mushtaq, dirigenti dell’impresa edile EcoSafety Consultants; Shamsuddin Riza, un altro imprenditore edile; l’ex ispettore di polizia Dwayne Montgomery; la contabile Millicent Redick; e l’imprenditore Ronald Peek. (Was)