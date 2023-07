Imprese: Della Valle (Hogan-Tod's), occorre mettersi in gioco per futuro giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stile di vita di questo Paese è proprio ciò che la gente va cercando. Un grande Paese, tollerante, dove ognuno può dire la sua. “Dobbiamo mettere in gioco una parte del nostro tempo e dei nostri utili per capire cosa fare per il futuro dei giovani”. Lo ha dichiarato Diego Della Valle, presidente e Amministratore delegato Hogan e Tod's, intervenuto al Teatro Petruzzelli di Bari in occasione della prima serata della quinta edizione de "La Ripartenza, liberi di pensare". L'evento è nato da un'idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it. “Il lavoro artigianale è il lavoro del futuro, dobbiamo solo dargli la giusta importanza. Noi imprenditori siamo tutti ex artigiani, conosciamo benissimo cosa vuol dire. La chiave è l'amore per il proprio Paese", ha aggiunto Della Valle. (Rin)