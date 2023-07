Ucraina: Casa Bianca conferma fornitura di bombe a grappolo, nuovi aiuti saranno annunciati nel pomeriggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Biden ha confermato che si sta preparando ad annunciare la fornitura di bombe a grappolo all’Ucraina. Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha affermato durante un briefing che il Pentagono annuncerà un nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev questo pomeriggio. “La nostra assistenza all’Ucraina si basa sulle necessità riscontrate sul campo, e l’artiglieria rappresenta una componente fondamentale per consentire alle forze di Kiev di difendersi e portare avanti la controffensiva”, ha detto, ricordando che la Russia ha utilizzato bombe a grappolo sin dall’inizio del conflitto. “Le armi che forniremo all’Ucraina hanno un tasso di letalità inferiore rispetto a quelle utilizzate dai russi: siamo consapevoli dei rischi per la popolazione civile, e per questo abbiamo rimandato la decisione il più a lungo possibile”, ha continuato Sullivan, ribadendo che le autorità di Kiev non impiegheranno le armi in territorio straniero, e che si sono impegnate a minimizzare qualsiasi rischio per i civili. (Was)