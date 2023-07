Russia: Casa Bianca, proseguono contatti con Mosca per concordare rilascio di Evan Gershkovich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi sono in contatto con le controparti russe, per cercare di trovare una soluzione che consenta il rilascio di Evan Gershkovich, corrispondente del “Wall Street Journal” arrestato in Russia con l’accusa di spionaggio, e altri cittadini Usa ingiustamente detenuti. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Come abbiamo detto più volte, siamo anche disposti a prendere decisioni difficili per arrivare alla liberazione dei nostri cittadini, e posso confermare che ci sono state discussioni in merito: queste, però, non hanno delineato per il momento una via concreta per giungere ad un accordo”, ha detto, aggiungendo di aver aggiornato anche i familiari di Gershkovich in merito alle condizioni del giornalista. (Was)