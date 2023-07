Milano: Calenda, parole La Russa inammissibili, peggiori nemici Meloni le stanno intorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, sull’indagine nei confronti del figlio per violenza sessuale “spero siano dettate da un momento di grande confusione. Sono parole inammissibili ma credo che la ritrattazione spieghi che l'ha capito perfino La Russa”. Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite a “In Onda” su La7. “Non è compito di La Russa interrogare il figlio se ha ragione penalmente. Non è la prima volta che esce in modo inappropriato”, ha aggiunto. “Comincio a pensare che ci sia una congiura di chi le sta intorno contro la Meloni”, ha sottolineato Calenda, in riferimento alle polemiche sul sottosegretario Vittorio Sgarbi e sui ministri Eugenia Roccella, Gennaro Sangiuliano e Daniela Santanchè. “Fossi la Meloni propenderei per un rimpasto o un imbavagliamento: i peggiori amici della Meloni sono chi le sta intorno”, ha concluso Calenda. (Rin)