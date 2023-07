Paesi Bassi: media, premier Rutte presenterà a breve le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È quasi certo che il premier dei Paesi Bassi, Mark Rutte, presenterà stasera al re le dimissioni del suo governo. Lo riferiscono fonti de L'Aia citate dall'emittente televisiva "Nos", secondo cui l'esecutivo di Rutte resterà in carica per gli affari correnti e non dovrebbe essere creata nessuna alternativa per continuare a governare. L'emittente fa notare che il re Guglielmo-Alessandro è in vacanza e non è chiaro se tornerà e o se le dimissioni verranno presentate in maniera diversa. In precedenza, i media olandesi hanno fatto sapere che i partiti che compongono la maggioranza di governo nei Paesi Bassi non sono riusciti a raggiungere un accordo sulle misure per limitare l'afflusso di richiedenti asilo. Date tali divergenze, l'esperienza del quarto governo guidato da Mark Rutte si può considerare terminata, hanno riferito i media. In queste ore, aggiungono i media, è in corso una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri e successivamente è attesa una conferenza stampa di Rutte. (segue) (Res)