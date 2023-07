Ucraina: Biden su bombe a grappolo, decisione difficile ma ne hanno bisogno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fornitura di bombe a grappolo statunitensi all’Ucraina rappresenta “una decisione difficile”, ma necessaria. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante una intervista esclusiva con l’emittente “Cnn” che sarà trasmessa in diretta nella giornata di domenica. Il Pentagono ha annunciato oggi un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina da 800 milioni di dollari, che include anche le bombe a grappolo. “Sicuramente è stata una decisione molto difficile, che ho discusso in maniera approfondita con gli alleati e con il Congresso: tuttavia, è una misura necessaria, perché le forze di Kiev hanno bisogno di munizioni per la controffensiva”, ha detto, aggiungendo che si tratta di una misura “transitoria” per consentire agli Stati Uniti di produrre più proiettili da 155 millimetri per i cannoni Howitzer in dotazione agli ucraini. “Le forze di Kiev stanno tentando di superare le trincee scavate dai russi, e hanno bisogno degli armamenti necessari”, ha concluso. (Was)