Kosovo: Clinton chiede a governo di Pristina di interrompere azioni contro minoranza serba

- L'ex presidente statunitense Bill Clinton ha chiesto al governo del Kosovo di interrompere le iniziative che hanno portato a scontri gli abitanti di etnia serba nel nord del Paese. "È facile per gli albanesi, che ora sono in maggioranza, cercare di sfruttare il momento", ma serve "fermare questa follia", ha detto Clinton durante una cerimonia a Tirana dove ha ricevuto una medaglia dal primo ministro albanese Edi Rama. "Quale importante questione politica può essere avanzata dal modo in cui sono gestite quelle quattro cittadine?" ha detto Clinton, in riferimento ai comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo. (Alt)