Serbia-Kosovo: Kfor, nessuna prova di contrabbando armi con aiuto della Chiesa ortodossa serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono prove sul contrabbando di armi dalla Serbia al Kosovo, né che le chiese ortodosse serbe siano utilizzate "per il loro deposito". Lo ha precisato la missione a guida Nato in Kosovo (Kfor) secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Fonet". La risposta di Kfor ha fatto seguito alle dichiarazioni della presidente della Commissione per la politica estera del Parlamento britannico, Alicia Kearns, secondo cui le armi "vengono contrabbandate dalla Serbia al Kosovo nelle ambulanze e scaricate nelle chiese ortodosse". La missione ha precisato che l'evento citato dalla deputata britannica si riferisce all'anno 2022, quando il battaglione Royal Fusiliers era impegnato nel nord del Kosovo a sostegno della Kfor e che "dopo ulteriori indagini per trovarne conferma, non è stata rinvenuta alcuna prova di quanto riportato". (Seb)