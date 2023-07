Kosovo: ambasciatore Abbot incontra vescovo Teodosije dopo accuse alla chiesa ortodossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vescovo Teodosije di Raska e Prizren ha incontrato oggi al monastero di Gracanica, in Kosovo, l'ambasciatore britannico a Pristina, Nicholas Abbott. Il vescovo ha espresso all'ambasciatore la sua profonda preoccupazione per le recenti dichiarazioni della deputata britannica Alicia Kearns, la quale ha affermato che delle armi sarebbero state contrabbandate attraverso le chiese serbo-ortodosse nel nord del Kosovo. “Il vescovo ha sottolineato che questa affermazione, confutata dalla Kfor (missione a guida Nato in Kosovo), ha notevolmente peggiorato la situazione relativa alla sicurezza della Chiesa ortodossa serba in Kosovo e Metohija, e potrebbe seriamente ostacolare il processo di allentamento delle tensioni nel nord del Kosovo e il processo di dialogo”, riferisce la diocesi. Il vescovo ha anche ribadito la posizione della Chiesa, “fermamente impegnata per la pace tra tutti i residenti” in Kosovo. Pertanto, "non può permettere alcun abuso o manipolazione politica delle nostre chiese", si legge nel comunicato. (segue) (Alt)