Serbia-Kosovo: Lajcak dopo incontro con Vucic, quadro più chiaro sui prossimi passi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak, ha affermato che l'incontro con il presidente serbo Aleksandar Vucic di ieri è servito "a farsi un'idea più chiara dei prossimi passi" da compiere per cercare di calmare le ultime tensioni nel nord del Kosovo e proseguire il dialogo tra le due parti. "Con il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, abbiamo avuto una conversazione onesta e aperta sulla via da seguire, inclusa la necessità di nuove elezioni locali con la partecipazione dei serbi del Kosovo e un ritorno al dialogo. L'incontro e il mio viaggio (a Belgrado e Pristina) sono serviti a farci un'idea più chiara sui prossimi passi (da compiere)", ha scritto Lajcak sull'account Twitter. Vucic in precedenza aveva reso noto di aver informato il rappresentante europeo del fatto che i serbi del Kosovo sono sottoposti "alle più gravi torture e persecuzioni negli ultimi 15 anni", e di aver ribadito a Lajcak le richieste di "rispetto dei diritti e delle condizioni di sicurezza". (Seb)