Serbia-Kosovo: Vucic, chiederò un colloquio urgente con Stoltenberg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il popolo serbo è stato messo con le spalle al muro. Lo ha affermato il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, nel suo discorso alla nazione, secondo quanto riporta l'emittente radiotelevisiva "Rts". Vucic ha annunciato che cercherà di avere "un colloquio urgente" con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e che la Serbia "chiederà per la prima volta una sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite". Il presidente serbo ha inoltre dichiarato che la presidente della commissione per la Politica estera del Parlamento britannico, Alicia Kearns, che ha accusato la Chiesa ortodossa serba (Spc) di favorire il contrabbando di armi tra Belgrado e Pristina attraverso le ambulanze, "è nota per le sue posizioni anti-serbe". "Il suo è un attacco ad altri due pilastri del popolo serbo in Kosovo, la Chiesa ortodossa e l'assistenza sanitaria", ha detto Vucic, sottolineando che nei confronti di Kearns è stata aperta un'indagine. (Seb)