Nato: Casa Bianca, al summit di Vilnius focus su difesa, deterrenza e sostegno a Kiev

- La Nato è più forte e unita che mai, grazie al lavoro dell’amministrazione Biden. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Il presidente sarà a Vilnius, in Lituania, la settimana prossima, dove incontrerà i leader dell’alleanza per discutere una serie di temi, come il rafforzamento del fianco orientale e la modernizzazione delle capacità di difesa e deterrenza: una Nato forte rafforza gli Stati Uniti e il resto del mondo”, ha detto, aggiungendo che durante il summit di Vilnius i leader ribadiranno il sostegno nei confronti dell’Ucraina, alla luce dell’invasione russa. “Il presidente russo, Vladimir Putin, pensava che l’alleanza si sarebbe sgretolata dopo l’inizio della guerra, ma gli Stati Uniti hanno costruito una coalizione composta da dozzine di Paesi in tutto il mondo, per sostenere Kiev contro questa aggressione”, ha concluso, aggiungendo che mercoledì prossimo Biden terrà un discorso nella capitale della Lituania, per “presentare la sua visione per una alleanza unita alla luce delle sfide globali”. (Was)