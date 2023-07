Imprese: De Benedetti (Carlyle), conciliare artigianalità con scala globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le aziende come la nostra è necessario essere globale. “La vera sfida infatti è conciliare l'artigianalità e la qualità del prodotto, privilegiando la dimensione con la scala globale". Lo ha dichiarato Marco De Benedetti, co-Head Europe Carlyle, intervenuto al Teatro Petruzzelli di Bari in occasione della prima serata della quinta edizione de "La Ripartenza, liberi di pensare". L'evento è nato da un'idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it. (Rin)