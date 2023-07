Roma: controlli interforze a San Basilio, 1 arresto, 4 denunce e 4 sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un arresto per evasione, 4 persone denunciate per occupazione abusiva di immobile sottoposto a sequestro e 4 sanzioni amministrative. Questo il bilancio dei controlli interforze effettuati questo pomeriggio nel quartiere San Basilio di Roma. Durante il servizio sono state controllate oltre 400 persone, 135 veicoli e 15 esercizi commerciali. Sono state inoltre oggetto di controllo, con le unità cinofile antidroga, circa 20 palazzine, dove sono state ispezionate le cantine e controllati gli androni. Sette persone sono state accompagnate all'Ufficio Immigrazione per verificare la loro posizione sul territorio nazionale. Il servizio di questo pomeriggio si inserisce nell'ambito di una progettualità più ampia, condivisa da tutti i soggetti impegnati a garantire non solo la sicurezza pubblica, ma anche la sicurezza urbana nella Capitale. Si tratta di un sistema integrato di controllo del territorio, in cui al fianco delle Forze di Polizia, impegnate a garantire la prevenzione e la repressione dei reati, ci saranno anche l'Acea, l'Ama, e il Servizio Giardini del Comune, per garantire il ripristino del decoro urbano nelle zone di intervento. (segue) (Rer)