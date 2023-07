Paesi Bassi: media, premier Rutte presenterà a breve le dimissioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera l'ultimo tentativo di raggiungere un consenso si è concluso senza risultati. I membri del governo hanno valutato un l'ultima proposta presentata da Eric van der Burg, il segretario di stato incaricato della politica di asilo. Van der Burg avrebbe avanzato una proposta che impedisce l'ingresso di più richiedenti asilo quando le strutture predisposte per la loro accoglienza risultano già sovraffollate. Questa fattispecie si è verificata ripetutamente lo scorso anno, determinando dure critiche a livello internazionale in quanto i richiedenti asilo sono stati costretti ad accamparsi fuori dal centro di accoglienza di Ter Apel - località situata nel nord est dei Paesi Bassi - in condizioni estremamente pessime con accesso limitato a cure mediche e servizi igienici. (Res)