Ucraina: Zelensky, nuovi aiuti militari Usa "tempestivi e necessari"

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato gli Stati Uniti e il presidente Joe Biden per il "tempestivo, ampio e necessario pacchetto di aiuti alla difesa" da parte di Washington. Su Twitter, Zelensky ha definito il pacchetto di aiuti un "passo decisivo che avvicina l'Ucraina alla vittoria sul nemico e la democrazia alla vittoria sulla dittatura. L'espansione delle capacità di difesa dell'Ucraina fornirà nuovi strumenti per la liberazione della nostra terra e per avvicinarci alla pace". Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, dal valore di 800 milioni di dollari. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha affermato in una nota che le forze di Kiev “continuano a resistere alla brutale aggressione della Russia, che continua a colpire la popolazione civile con droni e missili”. Il pacchetto includerà anche le bombe a grappolo, la cui denominazione tecnica è munizioni convenzionali migliorate a doppio scopo (Dpicm), oltre a missili, proiettili di artiglieria da 155 e 105 millimetri, munizioni per i sistemi di difesa aerea, missili anticarro e veicoli corazzati. (Kiu)