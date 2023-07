Trasporti: a Roma stop a Metro, bus e treni, pendolari furiosi "solito caos urbano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì di passione per i pendolari di Roma. Cancelli della metropolitana chiusi e corse cancellate su bus e treni: da questa mattina alle 8:30 il mezzi di trasporto pubblico nella Capitale si sono fermati per lo sciopero indetto da Faisal Cisal per l'intera giornata di oggi. I disagi hanno coinvolto autobus, tram e metropolitana con la chiusura della linea A e rallentamenti sulla linea B/B1. Cancellate anche alle corse delle ferrovie sulla Termini-Centocelle; Roma-Viterbo e Metro Mare. E tra i romani, pendolari e automobilisti, è divampata rabbia e frustrazione. "Sono partita alle 9:10 dalla stazione della Metro Cornelia, e sono arrivata a Piazza della Repubblica quasi alle 11", racconta Giulia intercettata a Piazza della Repubblica. "La Metro era chiusa, ho aspettato il primo bus disponibile ma era strapieno e non sono potuta salire - prosegue -. Disperata sono andata allo snodo dei bus di circonvallazione Cornelia: pochi e presi d'assalto. Miracolosamente sono salita sul 490 ma per un'ora sono rimasta imbottigliata nel traffico mentre ero schiacciata tra le persone. A un certo punto - conclude - sono scesa nei pressi di Porta Pia e ho proseguito a piedi. Un'esperienza da non ripetere".(Rer)